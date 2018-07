Roma: Monchi un esterno alto a destra lo vuole prendere. Non Chiesa, anche se il viola gli piace da matti e ad inizio mercato ci ha anche provato a capire che aria tirava da quelle parti. "Mi piace, è vero – dice il d.s. –. E’ un giocatore forte, il futuro della nazionale. Ma non è nella mia testa la possibilità di prenderlo". Ed invece lì a destra, secondo la Gazzetta dello Sport, alla fine dovrebbe arrivare Berardi, un pallino di Di Francesco, uno su cui il Sassuolo ha abbassato le pretese e che può essere preso con 20 milioni più bonus.



De Zerbi può consolarsi con Brignola (duello con l'Atalanta) e/o Guilherme dal Benevento, in uscita il difensore Goldaniga verso il Frosinone. Arrivasse Berardi alla Roma sarebbe matematica la partenza di uno tra El Shaarawy e Perotti. Nessuna conferma, invece, per Malcom. Anzi, solo smentite. Infine, saluti per il giovani Romagnoli e Sadiq, in prestito rispettivamente a Renate e Glasgow Rangers.