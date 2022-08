La Roma smuove il mercato in uscita: dopo gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo, i giallorossi dovranno intervenire sul mercato, ma come riportato da Sky Sport saranno decisive le cessioni di Justin Kluivert e Felix Afena-Gyan. Per Kluivert c'è accordo per un prestito con obbligo di riscatto con il Fulham, per Felix è sempre più vicina la cessione alla Cremonese.