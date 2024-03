Roma, si teme una lesione per Kristensen

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della gara d'andata di Europa League contro il Brighton. Nella seduta di scarico di ieri il gruppo si è diviso in due: palestra per chi ha giocato, esercizi sul campo per chi invece è rimasto in panchina o ha disputato pochi minuti. Lavoro personalizzato per Karsdorp, reduce da un problema al ginocchio, mentre sono attesi nelle prossime ore i risultati dei controlli per Kristensen, uscito poco prima della mezz'ora per una sospetta lesione al flessore sinistro. In questo caso lo stop costringerebbe il danese (escluso dalla lista UEFA per l’Europa League) a restare fuori anche in campionato fino alla sosta di fine marzo.