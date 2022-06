Il prossimo arrivo del centrocampista belga Axel Witsel potrebbe rappresentare un ulteriore indizio della disponibilità dell'Atletico Madrid a privarsi di Rodrigo de Paul in questa finestra di mercato. Il giocatore argentino è nel mirino di Juve e Roma, ma il club spagnolo non è disposto a concedere sconti e chiede 50 milioni di euro per l'ex Udinese. Lo riferiscono i media spagnoli.