Niente Mondiale per Lukasz Skorupski: il secondo portiere della Roma è stato escluso dai convocati di Adam Nawalka, commissario tecnico della Polonia, per la Coppa del Mondo in Russia. Secondo la stampa polacca, il giallorosso è out a causa di un infortunio all’anca rimediato nei giorni scorsi che gli impedisce di allenarsi. Skorupski è stato sostituito da Bialkowski, il terzo portiere dietro a Szczesny e Fabianski