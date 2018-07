Non c’è ancora una risposta per quanto riguarda la trattativa che porterebbe Ezequiel Ponce all’AEK. L’attaccante giallorosso era atteso ad Atene nel weekend per sostenere le visite mediche sulla base di un accordo raggiunto tra le due società ma l’ok del giocaotre non è ancora arrivato. I motivi del ritardo potrebbero essere legati al suo precedente contratto con il Newell’s Old Boys, ex club di Ponce, che potrebbe avere ancora una percentuale sul suo cartellino. Inoltre, riporta il sito sportime.gr, sembrerebbe che il padre del giovane giallorosso stia aspettando l’offerta di un club più prestigioso. Le prossime 48 ore saranno decisive in questo senso e il club greco resta ottimista sul buon esito della trattativa