Paulo Fonseca ha concesso un giorno libero ai suoi giocatori. Al Fulvio Bernardini presenti Bryan Cristante e Antonio Mirante per delle sedute di massaggi, oltre alla dirigenza. Con loro anche Nicolò Zaniolo che continua ad allenarsi e punta al rientro in campo.Si ripartirà domani, giornata che coinciderà con ogni probabilità con la ripresa degli allenamenti in gruppo anche se si aspetta ancora l’ufficialità.