La Roma sta parlando con il Manchester United per prolungare il prestito di Chris Smalling. Queste le parole di Solskjaer, manager dei Red Devils: "I prestiti che si prolungano? Credo di sì, ciò è dovuto all'amministratore e alle scartoffie. Speriamo che tutto si risolva". In scadenza al 30 giugno, i giallorossi vogliono trattenere il centrale inglese. In prestito dal Manchester United, in Italia, c'è anche Alexis Sanchez, con l'Inter che sta parlando con gli inglesi. Ma qui la situazione è più complicata.