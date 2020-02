Proseguono senza sosta gli incontri nella sede all'EUR con i legali di Friedkin per ufficializzare il passaggio di proprietà. L'auspicio è annunciare la "fumata bianca" entro fine febbraio, con il magnate texano che - con la qualificazione in Champions o meno - già starebbe studiando un piano per presentarsi ai nuovi tifosi nel migliore dei modi: il riscatto di Smalling e Mertens a parametro zero. Lo riporta Leggo.