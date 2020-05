Smalling e Mkhitaryan restano a Roma. Almeno fino al 2 agosto, quando verosimilmente dovrebbe concludersi il campionato di Serie A. La società giallorossa, scrive La Repubblica, si è accordata con i due giocatori e con i loro club, il Manchester United e l’Arsenal, per estendere il prestito fino alla fine della stagione come da indicazioni Fifa. Il prossimo obiettivo è trattenere entrambi anche nella prossima stagione. Le trattative sono iniziate, l’accordo coi giocatori non è impossibile e la Roma ha già raccolto da entrambi la disponibilità a restare in via definitiva. Il problema sono le alte richieste dei due club inglese in considerazione di due fattori: l’età dei giocatori in questione (30 per Smalling, 31 per Mkhitaryan) e le disponibilità non elevate del club.