Chris Smalling, difensore della Roma, ha rilasciato un'intervista al Telegraph: "Pochissimi giocatori inglesi vanno all'estero. Quelli che lo fanno, sono buoni giocatori, altrimenti non se ne vanno. Il problema principale credo sia la lingua: i termini del campo si possono imparare, fuori dal campo è importante comunicare il più possibile. C'è grande divisone con i compagni che non sanno l'inglese. Imparando, invece, posso avvicinarli e conoscerli presto".



SU SOLSKJAER - "Mi ha detto che avrei giocato. Quando sono in forma, sono abituato a giocare. Sapevo di essere dietro a Maguire e a Lindelof. Fossi rimasto, sarei stato fiducioso che avrei giocato il numero di partite che meritavo. Qui a Roma, ora, mi aspetta una nuova sfida.