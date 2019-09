Il difensore della Roma Chris Smalling ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo in contro il Lecce: "Nel primo tempo abbiamo giocato troppo lento mentre nella ripresa si sono aperti più spazi. E' così che dovremo giocare tutte le partite".



Vi siete messi alle spalle la sconfitta contro l'Atalanta.

"Abbiamo progetti ambiziosi quest'anno e non possiamo regalare punti come con l'Atalanta. Questi sono tre punti".



Come ti trovi in questa Roma?

"E' importante trovare affinità con i compagni di squadra. Era importante anche oggi mantenere la porta inviolata ed è come dobbiamo giocare".