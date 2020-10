Buone notizie per Fonseca. Il tecnico portoghese infatti ha ritrovato nell’allenamento di oggi Chris Smalling. L’inglese, dopo la lieve distorsione al ginocchio, ha sostenuto gran parte della seduta in gruppo e corre verso la convocazione per la partita di Europa League CSKA Sofia. Ancora ai box invece Carles Perez, che sta smaltendo la tonsillite che non gli ha permesso di essere a disposizione per la trasferta di Milan