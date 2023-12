Il legame che c'è tra Nahitan Nandez e il Cagliari è forte, molto forte. Frutto di quasi cinque anni passati insieme, a lottare in ogni partita e su ogni pallone, in Serie A così come in Serie B nella scorsa stagione. Quelli che il centrocampista uruguaiano ha davanti potrebbero essere però i suoi ultimi con la maglia rossoblù, visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Un contratto di cui, negli ultimi giorni, si è parlato molto...



LA VERITÀ SULL'INTER - Pablo Betancur, agente del Leone, ha infatti dichiarato sul futuro del suo assistito: "Stiamo trattando con l'Inter che vuole prendere Nandez. Nahitan sarà libero a giugno e abbiamo ricevuto diverse chiamate, tra cui quella dall'Inter". Parole forti e chiare, che sono state però smentite da Beppe Marotta. Non ci sono stati contatti tra le parti nelle ultime settimane, anche se spesso, soprattutto in passato, Nandez è stato accostato ai nerazzurri. Così come alla Juventus, vista la sua duttilità molto apprezzata da Massimiliano Allegri, ma anche i bianconeri in questi giorni stanno valutando altri innesti a centrocampo. Per capire quale sarà il futuro di Nandez bisognerà quindi aspettare ancora: niente è definito, i prossimi mesi saranno decisivi.