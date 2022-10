Il suo gol ha deciso Inter-Roma a conferma di un super momento per Chris Smalling. L’inglese ha parlato poi a Dazn.



“Molto felice per questa vittoria, era troppo importante e ora continuiamo così perché giovedì dobbiamo vincere ancora. Abbiamo corso e lottato tutti fino all’ultimo minuto, c’è un grande spirito di squadra. Spero di continuare così e segnare ancora tanti gol. Tutta la squadra è forte questa stagione, non solo gli undici che scendono in campo dall’inizio. Abbiamo grandi obiettivi da raggiungere”.