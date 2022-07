La Roma è in vantaggio sul Napoli nella corsa a Ola Solbakken, attaccante classe '98 del Bodo/Glimt. Il giocatore è in scadenza di contratto a dicembre prossimo con il club norvegese, basterà un indennizzo per liberarlo ma prima i club interessati stanno capendo di che entità è l'infortunio alla spalla col quale è alle prese il giocatore.