Non solo Dybala, oggi è atterrato a Roma anche Ola Solbakken. L'esterno del Bodo/Glimt è tornato nella Capitale ma potrà mettersi a disposizione di Josè Mourinho solo dal il 2 gennaio giorno in cui scadrà ufficialmente il suo contratto con il club giallonero. Solbakken ha passato questi giorni di ferie tra il Messico e la sua Norvegia, senza però risparmiarsi. Il classe '98 infatti, tramite i propri account social, ha pubblicato diversi scatti che lo ritraevano in palestra sia in patria che in vacanza.