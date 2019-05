Come riporta Rai Sport, la Roma vorrebbe riportare in Italia Medhi Benatia, difensore marocchino in forza all'Al-Duhail che ha già vestito la maglia dei giallorossi nella stagione 2013-14. L'ostacolo più grande è l'ingaggio di Benatia, che guadagna oltre 5 milioni di euro a stagione.