Come riporta La Gazzetta dello Sport, molti club vogliono Riccardo Orsolini. Tra questi c'è pure la Roma che ha provato a chiederlo al Bologna. Secco il no del club emiliano che per ora non vuole cederlo. Lo confermano le parole del ds Bigon: “Noi non svenderemo i talenti. È una fortuna perché non abbiamo necessità di farlo e sicuramente non svenderemo, questo posso dirlo con certezza“. Sabatini, direttore delle aree tecniche, rincara la dose: “La società è solida e il suo progetto non è la demolizione“. Il giocatore piace pure in Liga e in Premier.