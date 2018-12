Il calcio cambia in poche ore, a volte in un minuto. Così come il destino di Patrik Schick. Il ceco, che aveva chiesto di poter essere ceduto in prestito (magari alla Samp), dopo la bella prestazione col Sassuolo potrebbe restare nella capitale e prendersi qualche rivincinta. Al momento, infatti, Monchi ha congelato qualsiasi trattativa riguardi l'attacco.