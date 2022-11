Domani Tahirovic sarà a Trigoria per sottoporsi agli accertamenti: lui spera di essersi fermato in tempo e quindi aver evitato la lesione al flessore nell'amichevole contro lo Yokohama. Per poter trascorrere dodici giorni di vacanza con serenità ma soprattutto poter partire con la squadra per il ritiro in Portogallo il prossimo 15 dicembre e giocarsi tutte le sue carte con Mou.