Sospiro di sollievo e niente doppia beffa austriaca. Paulo Dybala, infatti, si è sottoposto stamattina a esami strumentali al flessore sinistro dopo aver alzato bandiera bianca a fine primo tempo ieri col Salisburgo.e che sarà valutato nei prossimi giorni. Dybala potrebbe recuperare contro il Verona, ma viste le condizioni non ottimali Mourinho sembra intenzionato a non schierarlo dall'inizio per preservarlo nella gara di ritorno con il Salisburgo di giovedì prossimo.