Roma, sospiro di sollievo per Hummels: ci sarà col Lecce. Anche Cristante verso l'ok

AFP via Getty Images

l difensore tedesco ha subito un duro colpo alla schiena da Kossounou. Gli esami strumentali hanno evidenziato una contrattura ed è a disposizione per la gara di sabato col Lecce. Oggi e domani riposerà per tornare al 100%. L’ex Borussia sta trovando finalmente spazio ed è stato tra i migliori in campo: "È un momento difficile ma ne usciremo insieme. Non ho dubbi che tra poco sarà tutto meglio. Sono felice e orgoglioso per aver finalmente giocato una partita all’Olimpico".. Il suo rientro è in gruppo è previsto questa settimana, lo staff medico ha preferito non accelerare

- Anche Bryan. Per lui una lieve distorsione alla caviglia. Oggi ha svolto gli esami strumentali ma da Trigoria filtra ottimismo. Può farcela per la sfida contro il Lecce. Ieri è tornato dal 1' dopo la panchina di Londra giocando una buona gara.