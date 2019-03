C'era grande apprensione in casa Roma per l’infortunio al polpaccio che ha fermato oggi Nicolò Zaniolo. La società giallorossa ha fissato immediatamente gli esami strumentali per valutare l’entità del problema. Come riportato da Sky Sport, la risonanza magnetica svolta alle 17.30 ha dato esito negativo: non c’è alcuna lesione al polpaccio. Si tratta solo di un indurimento, che Zaniolo vuole provare a smaltire per l’Empoli: le terapie sono già cominciate, il centrocampista giallorosso proverà a esserci lunedì sera. Un sospiro di sollievo per Ranieri in vista del primo impegno della sua Roma.