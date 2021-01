Tifosi della Roma molto polemici ieri sera nei confronti della Rai, che ha scelto di optare per la voce della storica bandiera laziale Bruno Giordano per commentare la gara dei giallorossi. La decisione non è piaciuta a molti anche perché arriva a 4 giorni da uno dei derby più umilianti della storia romanista, che sui social hanno fatto scoppiare la polemica chiedendo anche alla stessa società di intervenire. A onor del vero, riporta il Messaggero” è però anche giusto segnalare che a fine partita sono arrivati, sempre tramite i vari social network, i complimenti di alcuni tifosi più sportivi che hanno apprezzato la telecronaca dell’ex Lazio.