ROMA-SPEZIA 2-4PAU LOPEZ 4: Non para un rigore nemmeno sulla Playstation ma sembra riscattarsi col paratone al 93’. Poi abbatte Piccoli e rimedia il rosso.MANCINI 3: Partecipa al buco sull’incursione di Maggiore e si prende un doppio giallo da dilettanteCRISTANTE 4,5: Il rigore è dubbio, ma il suo intervento è goffo così come molti appoggi che favoriscono le ripartenze dello Spezia. Inadatto in quel ruolo. (95’ Fuzato 6: esordio da brividi e nulla può)KUMBULLA 4,5: Errore grossolano che permette a Saponara di raddoppiare. Agudelo coglie lo sconforto e punta spesso l’albanese.BRUNO PERES 6: Due cross bassi che chiedono solo bacio della buonanotte, ma Pedro e Mayoral non glielo danno. Arriva in ritardo su Verde.VILLAR 5: Prima mezz’ora di corse a vuoto e tanta buona volontà. Non ha la dote di saper distruggere il gioco avversario e resta solo. (69’ Veretout 6: nervi e intensità)PELLEGRINI 6: Inizio da koala in letargo, poi si sveglia. Rimedia il rigore, lo segna e impensierisce due volte Krapikas. Resta sul pezzo e suda tanto.SPINAZZOLA 5: Il suo binario è sempre il più affollato. A volte arriva in ritardo, a volte è puntuale. (69’ Karsdorp 6: iniezione di adrenalina, dura poco)Pedro 5: Serve coratella e lui presenta una crema catalana. Tacchi, errori sotto porta, preziosismi inutili. Ma pure il corridoio per il rigore di PellegriniMkhitaryan 6: Stanco ma prova a non mollare. E arriva il lampo del campione quando nessuno se lo aspetta (84’ Perez ng: nemmeno il tempo di accorgersene. Dal 95’ Ibanez ng)Mayoral 4: Ha fame e voglia, ma finisce per divorarsi pure i ciuffi dell’Olimpico sotto porta. Quello nel finale è da Pacione. (91’ Dzeko 5: supplementari di fuoco, lui è acqua tiepida)Fonseca 4: Sia chiaro: non è solo colpa sua. Ma si fatica pure a trovare un senso a questa Roma in partite così. TerribileKrapikas 7: Un po’ d’emozione e l’uscita così così su Mayoral ma se la cava nella storica giornata dello Spezia compiendo parate di istinto che pesano.Vignali 6,5: Va in affanno su Spinazzola così chiama a rapporto Deiola. E ne trae beneficio. Ripresa molto attenta.Erlic 6,5: A volte rischioso, ma spesso efficace. Trasmette serenità al reparto ma nel finale pure lui barcolla un po’Ismajli 5,5: Errore ingenuo su Pellegrini che è furbo a prendersi il rigore. Per il resto è attento e fortunato visti gli errori sotto porta di Mayoral e compagni.Ramos 6: Non preciso in fase di impostazione ma non rinuncia mai all’aggressione preventiva (68’ Dell’Orco 6,5: entra moscio, poi si riprende e mette sulla testa di Verde il pallone del 2-3)Deiola 6: Si alterna con Vignali per corprire le incursioni di Spinazzola ma non è timido nemmeno in fase propositiva. (80’ Acampora 7: deciso)Sena 6,5: Si incolla su Mkhitaryan e gestisce con sapienza i palloni che circolano dalle sue parti. Meno duro in fase di interdizione. (68’ Ricci 6: altro ex, si può dare di più. E lo da quando serve)Maggiore 7: Il capitano si prende il rigore dopo 5 minuti nemmeno e prosegue con tempi di inserimento da top player.Agudelo 6,5: Punta Kumbulla e trova margherite sui piedi. Prestazione fresca e feroce. (59’ Verde 7: ex di giornata, fa male parecchio e chiede scusa)Galabinov 7: Ritrova maglia da titolare e gol dopo mesi in infermeria. Ed è un gol storico visto che è il primo alla Roma nella storia del club ligure. Poi gestisce con sapienza. (68’ Piccoli 7: spaesato per venti minuti, poi trova i guanti di Pau Lopez e fa trovare il rosso proprio al portiere spagnolo)Saponara 8: Due gol favolosi con la complicità della difesa romanista e tanto stile che farà comodo a Italiano nella corsa salvezza. Devastante.Italiano 7,5: Schiera la squadra riserve e riceve ottimi segnali. La sua squadra gioca bene, gioca con personalità e sfrutta gli errori della Roma. Bravo.