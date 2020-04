Ripartire con il calcio e rilanciare l’economia italiana. In un’intervista a Sky Sport Spinazzola, spiega i motivi per cui farebbe ricominciare il campionato: “Non vediamo l’ora di tornare. Adesso vediamo cosa decide il Governo, poi con la Roma che prenderà tutte le precauzioni e ci metterà in sicurezza tutta Trigoria, ne sono sicuro. Il calcio - aggiunge Spinazzola - può servire ad altre aziende per mettere in sicurezza tutto l’ambiente lavorativo con protocolli sanitari adeguati, così che tutti i dipendenti possano stare tranquilli e lavorare”. A proposito di dipendenti, i giocatori della Roma copriranno la parte mancante degli stipendi dei lavoratori del club in cassa integrazione: “Ci sembrava giusto, loro ci sono sempre dietro e fanno tutto per noi”.