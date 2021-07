Leonardo Spinazzola è corso a Trigoria per Mourinho. Il terzino azzurro è tornato a Roma dopo essersi sottoposto all'operazione al tendine d'Achille in Finlandia dal Professor Orava insieme alla moglie Miriana. Nel colloquio durato circa dieci minuti, a distanza di sicurezza, José Mourinho è stato chiaro: lo aspetterà. Era la prima volta che si vedevano. Lo Special One è in quarantena light e può quindi incontrare le persone nei luoghi aperti. Insieme a loro il dottor Manara, Vito Scala e il Team Manager Cardini, tutti sorridenti. Stasera l'Italia affronta la Spagna nella semifinale degli Europei: "Un messaggio ai miei compagni? Gliel'ho già mandato in privato". Ora inizia il periodo più complicato, quello della riabilitazione. Il difensore sarà fuori per circa 6/7 mesi e salterà buona parte della stagione. Mourinho contava molto sul calciatore, ma ora bisogna correre ai ripari e intervenire sul mercato.