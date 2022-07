La seconda Roma di Mourinho potrà fare affidamento, per la prima volta, su Leonardo Spinazzola. L’esterno della nazionale è tornato a tutti gli effetti dal grande infortunio patito agli Europei dello scorso anno e freme per tornare a giocare. Ha parlato a La Gazzetta dello Sport, tra Mourinho e Dybala.



MOU - “Mi sento bene, tranquillo di testa. Mourinho mi ha dato una grande mano l’anno scorso, mi dava forza e tranquillità. Scherza in campo, ma vuole che si lavori sodo. Se gli dai questo, in cambio ti dà tanto. È una persona trasparente e diretta. E se non hai queste doti non puoi allenare squadre come Real Madrid o Chelsea, con i migliori giocatori del mondo. E soprattutto non puoi vincere ovunque".



DYBALA – “Paulo è un giocatore incredibile: può segnare o fare la giocata in qualsiasi momento. È uno che ti fa vincere le partite ed è un ragazzo gentile, tranquillo, uno che si applica sempre. Una grande persona. Possiamo alzare l'asticella e ci riusciremo. Il gruppo lavora con il mister già da un anno, in più sono arrivati tanti 'doppioni' di qualità. Con una stagione così compressa è quello che serve, altrimenti qualcosa lasci inevitabilmente per strada".