In serata è andata in scena la sesta amichevole precampionato della Roma, che ha superato al "Renato Curi" 3-1 il Perugia di Massimo Oddo. Al termine del match, Leonardo Spinazzola, arrivato in questa finestra di mercato in giallorosso, ha affidato ad Instagram i suoi pensieri: "Un altro test importante per continuare a migliorare".