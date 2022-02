Tra sfoghi e infortuni ci potrebbe essere una buona notizia per la Roma. E' attesa nei prossimi giorni la visita a Trigoria del Prof. Lempainen, il chirurgo finlandese che ha operato Leonardo Spinazzola lo scorso luglio. L'esterno giallorosso si sottoporrà a test fisici e atletici, oltre ai consueti controlli di rito, sotto la attenta supervisione del chirurgo che ne valuterà così i progressi. In caso di esito positivo, il calciatore potrebbe riprendere al 100% le attività sul campo, svolgendo l'allenamento completo anche con la squadra. Per il rientro definitivo in campo bisognerà però aspettare del tempo (almeno fine marzo), visto che il ragazzo è fermo ormai da 7 mesi.