Leonardo Spinazzola è pronto a tornare. La delusione per la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale è stata corretta dal conforto della visita di controllo che il classe 1993 sosterrà nei prossimi giorni, la quale stabilirà la possibilità di rientrare ad allenarsi con i suoi compagni di squadra alla Roma.



IL CONTROLLO IN FINLANDIA - Il terzino alla fine di questa settimana volerà a Turku in Finlandia per il controllo finale del professor Lempainen, il medico che lo ha operato a luglio al tendine d'Achille, che gli darà finalmente il via libera per rientrare in gruppo e stabilire la data di rientro in campo.



LE TEMPISTICHE DEL RIENTRO - Dall’ok del professor Lempainen alla convocazione devono passare almeno 4-5 settimane: la volontà e la possibilità sono quelle di vederlo rientrare a fine maggio, magari per la finale di Conference League, visto che è stato inserito dalla Roma, che però vuole evitare qualsiasi rischio di ricadute, nella lista Uefa.