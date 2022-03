Lionel Messi ha firmato un accordo per diventare Global Brand

Ambassador per la società di fan token Socios.com. Il campione argentino promuoverà Socios.com ai suoi 400 milioni di follower. L’accordo, che secondo Reuters avrà un valore di 20 milioni di dollari (18 milioni di euro), avrà durata triennale.

"Da quando ho giocato la mia prima partita da professionista, la passione dei tifosi è stata una forza trainante che ha contribuito a ispirarmi per dare il meglio di me. I tifosi meritano di essere riconosciuti per il loro sostegno. Sono orgoglioso di unirmi alla missione di Socios.com di creare un futuro più connesso e gratificante per i tifosi di tutto il mondo" ha commentato Messi a proposito dell’intesa.