Morgan De Sanctis, se l’Ascoli resterà in Serie B, accetterà la proposta di diventare il nuovo dirigente generale del club marchigiano. In ogni caso, non lascerà la Roma prima di fine agosto per aiutare l’a.d. Fienga sul mercato. Lo stesso Fienga, poi, pensa anche al ruolo di direttore sportivo, tuttora vacante. Non è un mistero che il sogno sarebbe avere Paratici, ma potrebbe avvenire solo se questi divorziasse dalla Juve. Fra i profili presi in considerazione c’è quello di Nicolas Burdisso – ex di Inter, Roma e non solo – che da d.s. del Boca ha vinto il titolo. E con De Rossi in campo. Un segnale di futuro?