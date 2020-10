Spunta l’Everton di Carlo Ancelotti per Pau Lopez. Il portiere spagnolo della Roma, sorpassato nelle gerarchie di Fonseca da Mirante, potrebbe lasciare la capitale dopo una stagione e passare in Premier League. I Toffees, che hanno vinto tutte le partite disputate quest’anno, sono alla ricerca di un vice Pickford e Pau Lopez potrebbe essere il nome giusto. Le due società sono al lavoro per raggiungere un accordo che soddisfi tutte le parti. Al momento si parla di un prestito, da capire se verrà inserito un diritto di riscatto. In caso di partenza verrebbe promosso Olsen nel ruolo di vice. L’entourage dell’estremo difensore, però, ha smentito la trattativa.