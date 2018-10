Cengiz Under è al centro delle notizie turche. Una vera e propria campagna per spingere l’attaccante lontano dalla Roma, verso un top club pronto a pagare fior di quattrini per averlo già a gennaio. Prima le sirene inglesi, con l’Arsenal in pole, poi il Bayern Monaco. In Premier o in Bundesliga, ma basta che vada via da Roma. Il motivo? Economico, come riporta ForzaRoma.info, naturalmente. Perché in caso di addio di Cengiz alla Roma, l'Istanbul Basaksehir riceverebbe il 20% della rivendita, come concordato con Monchi al momento del suo passaggio in giallorosso. Se quindi, come da settimane si vocifera, il Bayern Monaco offrisse 50 milioni di euro, al club turco andrebbero dieci milioni di euro. Un bottino niente male sommato ai milioni già versati – tredici – dalla Roma nelle casse del club turco. A beneficiare della cessione anche il primo club di Under, l’Altinordu. Alla società infatti andrebbero dei premi Fifa legati al Solidarity and Compensation Payments.