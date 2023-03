José Mourinho non ci sarà in panchina contro la Juventus. Lo special One è stato espulso al 46' del secondo tempo nella sfida con la Cremonese dopo uno scambio di vedute con il IV uomo Serra. Il giudice sportivo ha deciso di squalificarlo per due giornate, quindi salterà anche la successiva gara interna con il Sassuolo. Per il mister anche una multa da 10.000 euro motivandole con la contestazione «veemente e reiterata di una decisione arbitrale», ripetuta al momento dell'espulsione, e per aver «rivolto espressioni ed illazioni gravemente offensive» al quarto uomo, Serra, dopo essere entrato, autorizzato, nello spogliatoio dell'arbitro”.

Un discorso che esula dall’indagine della Procura e che comunque sarà oggetto di ricorso da parte del club. Per ora ci sarà Foti in panchina che è un vero e proprio talismano per la Roma. Con lui i giallorossi non hanno ancora perso