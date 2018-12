Il mercato della Roma in attacco ruota tutto intorno a Schick, che può tornare alla Sampdoria per sei mesi. In alternativa allo scambio di prestiti con Defrel o Kownacki, c'è una pista che porta al belga Batshuayi, in uscita dal Valencia e di proprietà del Chelsea.



In uscita, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Bianda è richiesto da Crotone e Benevento in serie B. Sempre in prestito può partire pure Coric, che interessa a Parma e Cagliari. Perotti è stato chiaro sul suo futuro: "Ho un contratto fino al 2021 e intendo rispettarlo".