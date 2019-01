Tra i tanti nomi fatti per il centrocampo della Roma, da Weigl a Taider, è passato anche quello di Sander Berge, talento del Genk. Classe '98, autore di 2 gol in Europa League, il forte centrocampista norvegese è da tempo nel mirino di Monchi, che però deve fare i conti con quella che è la volontà del club belga.



NON SI MUOVE - Il direttore tecnico del Genk, Dimitri De Conde, ne ha parlato a TeleRadioStereo: "Le dico che non siamo intenzionati a cedere Sander Berge a gennaio e non ho avuto contatti con il direttore Monchi".