In casa Roma è slittato il faccia a faccia previsto ieri tra il dirigente Fienga e Dzeko. L'attaccante bosniaco è sempre nel mirino di Inter e soprattutto Juventus. I giallorossi vogliono sostituirlo con il polacco Milik del Napoli, a cui sono stati proposti in cambio Under e il giovane Riccardi.



In uscita Schick si avvicina al Bayer Leverkusen per 25 milioni di euro. Fazio interessa a Villarreal e Valencia ma vorrebbe restare, Perotti per ora ha detto no alla Turchia, mentre Calafiori appare destinato a restare a Trigoria perché Fonseca vuole puntarci. Capitolo Diawara: all’Arsenal interessa molto, per la Roma non è incedibile, ma il prezzo è di almeno 25 milioni più bonus. Lui vorrebbe restare in Italia, ma ai Gunners non direbbe no a priori. Per ora è fredda la pista di uno scambio con Torreira perché la Roma punta ad incassare soldi e a fare una plusvalenza.



Ancelotti vuole Florenzi (richiesto pure da Atalanta, Fiorentina e Siviglia) all'Everton: chissà che non possa andare in scena uno scambio con Kean. In difesa la priorità è sempre il ritorno di Smalling dal Manchester United. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, piacciono pure Romero (Juventus), Maksimovic (Napoli) e Papastathopoulos (Arsenal). Per la fascia sinistra interessa Biraghi della Fiorentina.