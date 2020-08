Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter sta stringendo per l’acquisto di Aleksandar Kolarov dalla Roma a sorpresa. Uomo di grande esperienza (35 anni a novembre) e personalità, in scadenza con la Roma nel 2021 e richiesto esplicitamente da Antonio Conte. Il giocatore avrebbe già detto sì al trasferimento in nerazzurro, ora tocca all’Inter trovare un’intesa con la Roma.