Marco Amelia, ex portiere del Milan e Roma, parla di Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari e obiettivo giallorosso per il mercato. Queste le parole del campione del mondo nel 2006 al Corriere dello Sport: "È preparato tecnicamente e ha acquisito sicurezza, dimostrando di avere tutte le carte in regola per stare ad alti livelli in A. Da ex portiere e da allenatore fa piacere vedere italiani di livello. Giocare in provincia è meno stressante che in un grande club, le pressioni sono diverse. A Roma poi serve maturità e personalità. Ma i grandi calciatori si distinguono proprio nella gestione dell’emotività".