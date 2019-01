Spunta Leander Dendoncker per la Roma. Il centrocampista belga, che non sta trovando spazio al Wolverhampton, è finito nel mirino dei giallorossi per il mercato di gennaio. Ecco le parole del fratello-agente dell'ex Anderlecht a TRS: "Stiamo valutando diverse opzioni, finora non abbiamo parlato con Monchi. Dobbiamo parlare con i Wolves e prendere una decisione giusta insieme al club".