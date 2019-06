Mircea Lucescu, ex allenatore dello Shakhtar Donetsk, parla di Fonseca, attuale allenatore degli ucraini e prima scelta della Roma per la panchina, a la Gazzetta dello Sport: "Fonseca è giovane, ma sa come si allena una squadra. È bravo davvero ad adattarsi e a capire in fretta il contesto in cui si trova. Se verrà in Italia, vi accorgerete in fretta delle sue qualità. La Serie A è sicuramente più tattica, ma Fonseca non è impreparato sotto quell’aspetto. Il suo gioco? Gli piace che la sua squadra esprima un bel calcio, che costruisca da dietro. Vuole avere il predominio sull’avversario e imporre il suo gioco. Vedrete che se la Roma lo sceglierà riuscirà a imporre il suo stile".