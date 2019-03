Armando Izzo è uno dei giocatori che più si stanno mettendo in luce in questa stagione: il difensore napoletano è uno dei pilastri della difesa del Torino e, grazie alle ottime prestazioni fin qui collezionate, è anche arrivato a conquistare la maglia della Nazionale. Non sorprende, quindi, che alcune società abbiano posato i propri occhi su di lui: su tutte la Roma.



I giallorossi a fine stagione cercheranno di portare Izzo nella Capitale ma, al momento, questa sembra un'operazione molto complicata da portare a termine: il presidente granata Urbano Cairo, infatti, considera Izzo incedibile e non sembra intenzionato a privarsene soprattutto se la squadra granata dovesse qualificarsi per una coppa europea.