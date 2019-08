Nome nuovo per il mercato della Roma, data sulle tracce di Guillermo Maripan. Secondo il Corriere dello Sport, il difensore cileno in forza agli spagnoli dell'Alaves è un'alternativa al belga Alderweireld del Tottenham. Intanto Karsdorp è tornato al Feyenoord in prestito: Zappacosta (Chelsea) preferito a Hysaj (Napoli) per sostituirlo.