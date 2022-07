Il blitz romano del calciatore, accompagnato nei giorni scorsi dal suo agente per incontrare i dirigenti della Roma, non deve essere andato giù particolarmente all'allenatore del Bodo/Glimt Kjetil Knutsen, che ha parlato all'emittente norvegese TV2 del futuro di Ola Solbakken: "Non venderemo giocatori fino al 1° agosto. Solbakken? Ola è tornato da un infortunio e si deve allenare adeguatamente. Quindi oggi (ieri, ndr) non si è allenato con noi perché doveva recuperare e fare le cose per bene in modo da essere pronto per mercoledì".



L'esterno classe '98 rimane un calciatore nell'orbita del club giallorosso, che sta lavorando su più tavoli e su più piste per prepararsi alla sempre più probabile cessione alla Juve di Nicolò Zaniolo.