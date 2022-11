La Roma è sul volo per il Giappone dove fino al 29 novembre, sarà impegnata in una tournée. Oltre ai tanti ragazzi della Primavera come Cherubini, Keramitsis e Tahirovic, presenti anche Leonardo Spinazzola che questa mattina è sceso in campo con il resto dei compagni e Zaniolo, appena rientrato dagli impegni con la Nazionale. Ancora assente invece Rick Karsdorp che dopo la mancata risposta alla convocazione per gli allenamenti dei giorni scorsi, non partirà con la squadra per l'impegno asiatico. Oltre a lui assenti anche Wijnaldum e Cristante, alle prese con la riabilitazione post operazione per la frattura dello scafoide del polso sinistro.



I convocati per la tournée asiatica



PORTIERI: Svilar, Boer.



DIFENSORI: Smalling, Ibanez, Mancini, Spinazzola, Celik, Missori, Kumbulla, Keramitsis.



CENTROCAMPISTI: Pellegrini, Matic, Tahirovic, Faticanti, Bove, Tripi, Volpato.



ATTACCANTI: Abraham, Shomurodov, Belotti, Cherubini, El Shaarawy, Zaniolo.