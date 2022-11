La Roma è pronta a partire per la tournée in Giappone in programma tra il 22 e il 29 novembre. Quest'oggi però i giallorossi si sono regolarmente allenati a Trigoria sotto lo sguardo attento di José Mourinho. In campo insieme ai compagni anche Leonardo Spinazzola che ha smaltito la lesione al retto femorale sinistro rimediata in allenamento lo scorso 30 ottobre.