Nel pomeriggio, come riporta Sky Sport, dopo la conferenza stampa di presentazione di Fonseca, ci sarebbe stato un vertice tra Petrachi e l'allenatore portoghese. Le due priorità, per il momento, sono un centrale e un esterno d’attacco. Per la difesa i giallorossi hanno deciso di insistere per Mancini dell’Atalanta, pista che si era raffreddata negli ultimi giorni. Domani potrebbe essere una giornata importante per accelerare nuovamente sul calciatore cresciuto da Gasperini.